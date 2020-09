Radio Kix maakt roze hitlijst: stem mee en win een romantisch weekend Joeri Seymortier

03 september 2020

09u39 0 Aalter Radio Kix uit Aalter stelt voor het vierde jaar op rij de Holebi Top 100 samen, samen met de verkiezing Mister Gay Belgium.

Normaal wordt de roze hitparade in mei samengesteld en uitgezonden, maar door de corona is dat nu verzet naar zaterdag 3 oktober. Jij kan de Holebi Top 100 helpen samenstellen, en mooie prijzen winnen. De winnaar mag een weekendje overnachten in een romantisch hotel, en je krijgt dat weekend ook een Kia ter beschikking.

Mister Gay Belgium komt tijdens de uitzending zijn finalisten voorstellen en er komen ook andere gasten langs. Gastheren Lieven Batjioens, Marc Verleyen en Steven Devliegere nemen de presentatie voor hun rekening. Stemmen op je favoriete roze lied kan op www.radiokix.be.