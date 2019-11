Provincie geeft vergunning voor windmolen in Aalter (maar daar wil gemeente nog stokje voor steken) Joeri Seymortier

01 november 2019

08u57 3 Aalter Komt er dan toch een eerste windmolen in Aalter? De provincie heeft een vergunning afgeleverd, maar de gemeente kan nog in beroep gaan.

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft de aanvraag voor de bouw van een windmolen in Oostmolen-Noord geweigerd, maar de aanvraag op Lakeland werd vergund. “Er heerst wat ongerustheid in de buurt van Aalter-Brug”, zegt inwoner Filip Lanckriet. “Er staat inderdaad een vergunningsbord voor een windmolen, dat voor bezorgdheid zorgt. Tijdens de ‘Ronde van Aalter’ had het schepencollege nochtans gezegd dat er geen windmolens in Aalter zouden komen. De gemeente zou inzetten op bio-energie, en wil geen windmolens. Aalter-Brug vraagt zich af of die windmolen er nu toch komt?”

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) heeft altijd luidop gezegd dat er in Aalter nooit een windmolen zal komen. Maar de provincie heeft nu toch een vergunning afgeleverd voor de vergunning in Lakeland. “We bekijken de komende weken hoe we hierop gaan reageren”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Wat we hier als gemeente nog kunnen tegen doen? Een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting is een mogelijkheid. Maar die beslissing valt later.”