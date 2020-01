Problemen in zwembad Aalter: instructiebad dicht, groot bad blijft open Joeri Seymortier

31 januari 2020

15u39 0 Aalter Door technische problemen moet het instructiebad in het zwembad van Aalter enkele dagen gesloten worden voor bezoekers.

Het groot zwembad voor volwassenen blijft wel gewoon open, maar met kindjes zwemmen in het instructiebad kan enkele dagen niet. Door een probleem met het chloorgehalte is het instructiebad noodgedwongen gesloten. Dat is zeker al het geval tot en met dinsdag 4 februari. Vanaf woensdag 5 februari zou ook het klein bad weer open kunnen. Het groot zwembad blijft wel gewoon open.

Info: www.aalter.be.