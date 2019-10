Primeur voor Optiek Van Renterghem: oogrobot bepaalt jouw perfecte brilglas Joeri Seymortier

02 oktober 2019

16u20 0 Aalter Optiek Van Renterghem uit de Lostraat in Aalter heeft als eerste in België de oogrobot Visioffice X in huis gehaald.

De Visioffice X is een nieuw meettoestel dat je de perfecte brilglazen kan bezorgen. “Met het meettoestel doen we veel meer metingen dan alleen de sterkte van je ogen”, zegt Dirk Van Renterghem. “Het toestel meet bijvoorbeeld ook hoe de klant zijn hoofd draait, welke leeshouding het vaakst aangenomen wordt en hoe je kijkt met je ogen. Want iedereen doet dat anders. Aan de hand van al die informatie wordt dan een brilglas gemaakt, dat uniek in de wereld is. Perfect gemaakt op het oog van de klant. Met zo’n bril heb je geen gewenning meer nodig. Mensen die een nieuwe bril kopen voor dubbel zicht, hebben de eerste dagen vaak last van misselijkheid. Maar met deze persoonlijke glazen is dat niet meer het geval. We zijn trots dat we dit meettoestel als eerste optiekwinkel in België in huis konden halen.”