Politiezone Aalter vindt cocaïne bij huiszoekingen in kader van onderzoek naar phishing Dylan Vermeulen

22 september 2020

14u43 1 Aalter De recherche van de politiezone Aalter heeft in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar phishing huiszoekingen uitgevoerd in Kortenberg en Zaventem.

Tijdens deze huiszoekingen werd er 5,26 gram cocaïne, verpakkingsmateriaal voor drugs, 2.170 euro, verschillende bankkaarten, luxekledij en verschillende gsm’s in beslag genomen met het oog op het verder onderzoek.

Phishing is online oplichting door valse e-mails, websites of berichten. Leer meer over phishing en over hoe je je er tegen kan beschermen op https://campagne.safeonweb.be/nl/phishing.