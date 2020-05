Politie schiet man dood in Aalter: agent werd aangevallen met mes CEMG/LSI/JSA

18 mei 2020

19u32 304 Aalter In de Weibroekdreef in Aalter heeft de politie maandagavond een man neergeschoten. Dat zou volgens onze bronnen gebeurd zijn nadat hij een inspecteur aanviel met een mes. De neergeschoten man werd nog gereanimeerd, maar kon niet meer gered worden. De buurt reageert geschokt.



Een bewoner uit de Weibroekdreef is nog danig onder de indruk als we hem maandagavond spreken. De twintiger kwam net thuis van zijn werk toen hij een man zag stuiptrekken op de grond. Zijn buik bloedde hevig en omstaanders probeerden hem reanimeren. Hij zag het incident zelf niet gebeuren, maar sprak met de directe ooggetuigen die de politie belden.

“Een dame reed met haar Jaguar in onze straat toen plots een man met messen richting haar wagen liep”, legt hij uit. “Als reactie reed ze achteruit om hem vervolgens voorbij te steken. De vrouw, volgens mij niet ouder dan dertig, wou wegrijden, maar haar passagier vroeg om traag te rijden. Hij lichtte de politie in terwijl de man met zijn fiets de achtervolging inzette. Niet veel later kwam een anonieme wagen ter plaatse.”

Inspecteur aangevallen

Hoe het verhaal verder afloopt, kon de twintiger ons niet vertellen, maar uit andere bronnen vernamen we dat de man een inspecteur aanviel met een mes. Andere bronnen beweren dat de dader meerdere messen in zijn bezit had. Buurtbewoners hoorden drie schoten kort op elkaar en zagen hoe de mug ter plaatse kwam. Ze probeerden de man te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten.

Stevig getatoeëerd

Op sociale media werd maandagavond druk gespeculeerd over de identiteit van de neergeschoten man. Volgens verscheidene bronnen ging het om iemand met allochtone roots, maar die info klopt niet. De man was blank en stevig getatoeëerd en zou nog niet lang in Aalter wonen. Hij werd eerste gezien in Mergelput en liep daarna richting de Weibroekdreef.

Voor de buurtbewoners, die overigens in een rustige wijk wonen, is het tweede keer dat zich in hun straat een drama afspeelt. Begin november acht jaar geleden verloor op net dezelfde plaats een motorrijder de controle over het stuur. Iets voorbij het kruispunt met de Molenstraat kwam de man tegen een geparkeerde wagen terecht. Ook deze man overleefde het ongeluk niet.