Politie legt ‘coronafeestje’ stil in Aalter: “Het leek wel een mini-Tomorrowland” Joeri Seymortier

12 april 2020

10u22 248 Aalter De politie van Aalter heeft zaterdagavond een tuinfeest stilgelegd in het Beukenpark in Aalter. Er werden een pak processen-verbaal geschreven.

Enkele ‘iets oudere jongeren’ namen het zaterdagavond in het Beukenpark in Aalter niet zo nauw met de coronamaatregel ‘blijf in uw kot’. “Er werd een tuinfeest georganiseerd, waar verschillende jongeren op afgekomen zijn”, zegt een buur. “Het ging er steeds luider aan toe. Het leek wel een mini-Tomorrowland. Het feest heeft verschillende uren geduurd. Iemand moet de politie verwittigd hebben, want plots was het voorbij, en zagen we de jongeren afdruipen.”

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) bevestigt dat de politie van Aalter zaterdagavond een feestje stilgelegd heeft. “Iedereen die aanwezig was heeft een boete van 250 euro gekregen, en de organisator van het feest zal nog meer mogen betalen”, zegt burgemeester Hoste. “Onverantwoord dat dit in deze tijden gebeurt. Ook in Aalter zijn er mensen die ondertussen zwaar lijden,en zelfs in coma liggen door het coronavirus. Laat ons allemaal verstandig zijn, doorbijten, en de maatregelen nog even volhouden.”