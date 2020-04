Politie Aalter zet in op controles van wagens Wouter Spillebeen

10 april 2020

16u39 0 Aalter In de zone Aalter zat de politie de afgelopen weken niet stil. Sinds 23 maart werden er bijna 3.000 wagens gecontroleerd en 59 inbreuken vastgesteld op het niet-naleven van de coronamaatregelen.

De coronapatrouilles van de politiezone Aalter beleven drukke weken. 2.792 wagens werden in de afgelopen twee weken gecontroleerd. De politie stelde in totaal 59 inbreuken vast op het coronareglement. Dat betekent dat het overgrote merendeel zich aan de regels houdt, maar dat er toch nog mensen de regels aan hun laars lappen. 33 van de overtredingen, en dus meer dan de helft, gingen over inbreuken op het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast stelde de politie 21 inbreuken vast op het samenscholingsverbod. Een persoon kreeg een boete voor de organisatie van een recreatieve bezigheid.