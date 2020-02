Politie Aalter waarschuwt voor opvallende inbrekerstactiek Wouter Spillebeen

24 februari 2020

19u46 0 Aalter Inbrekers die u opbellen om u uit te nodigen voor een tentoonstelling om u uit uw huis te lokken, het is de nieuwste tactiek van dieven in Aalter. De politie waarschuwt op facebook voor de list.

Politiezone Aalter kreeg al meerdere meldingen van bewoners die opgebeld werden met het trucje. “U wordt eerst gebeld door het nummer 0484519450”, legt de politie uit. “De personen stellen zich voor als vertegenwoordiger van de firma Elko House of Elko Concept. U wordt in het Frans aangesproken en uw correcte gegevens (adres, naam) worden gevraagd. Er wordt u gezegd dat u, of uw partner, een prijs heeft gewonnen of dat zij luxe zetels verkopen en dat u tot een selecte groep behoort die als eerste naar de tentoonstelling mag komen.”

Terugkerend fenomeen

Wie achterdochtig is, wordt misschien overtuigd door de volgende stap van de inbrekers. Ze sturen een brief van dezelfde firma met een uitnodiging voor de tentoonstelling of de plaats waar u uw zogezegde prijs in ontvangst kan nemen. “Die brief moet ingevuld worden met uw gegevens en de nummerplaat van het voertuig waarmee u zal komen. Wanneer u naar deze tentoonstelling of prijsuitreiking gaat, wordt ondertussen in uw woning ingebroken”, volgens de politie.

Verschillende Aalternaren bevestigen in de commentaren dat ze dergelijke telefoontjes hebben ontvangen. De tactiek zou al langer bestaan en zelfs een jaarlijks terugkerend fenomeen zijn. Het advies van de politie is dan ook duidelijk: “Ga hier niet op in!”