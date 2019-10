Politie Aalter stuurt meer blauw op straat: 6 nieuwe inspecteurs op komst Joeri Seymortier

09u21 6 Aalter De politie van Aalter versterkt het korps met zes nieuwe inspecteurs. Zo komt er ook meer blauw op straat.

De gemeenteraad van Aalter zette het licht op groen voor de nieuwe aanwervingen. Het wijkteam wordt versterkt met drie inspecteurs, de sociale politie kan rekenen op een extra manschap, en ook bij de dienst interventie worden twee nieuwe plaatsen voorzien.

“Een goede wijkwerking is de basis van een goede politiezorg”, zegt korpschef Peter Ponnet. “Met deze kaderuitbreiding gaat onze politiezone naar een wijkagent per 2.500 inwoners. Hiermee scoort onze politiezone veel beter dan de opgelegde norm van een wijkagent per 4.000 inwoners. We willen als politie dicht bij de bevolking staan, en dan moeten we de wijkagent ook de ruimte geven om dit te kunnen doen. Deze versterking zal de wijkagent toelaten meer in het straatbeeld aanwezig te zijn. Hierdoor kan de agent korter op de bal spelen wanneer nieuwe lokale problematieken opduiken. Daarnaast willen we klaar zijn voor de toekomst. We moeten voorbereid zijn op de nieuwe inwoners die we mogen verwelkomen in de stationsomgeving. Maar ook het woonzorgcentrum Veilige Have vraagt een specifieke aanpak.”

Nazorg slachtoffers

Ook de sociale politie wordt versterkt worden. “Voor de nazorg van slachtoffers moet de nodige tijd vrijgemaakt worden en we merken dat het water op die dienst aan de lippen staat. Een versterking is dus geen overbodige luxe”, zegt Peter Ponnet.

De dienst interventie mag twee extra inspecteurs verwachten. Deze dienst draait 24 op 24 uur en 7 dagen op 7. “Ook voor deze dienst stijgen de opdrachten jaar na jaar. Voor de administratieve afhandeling worden kwalitatief hoge normen gehanteerd. Om het morgen nog beter te kunnen doen, moet ook hier de nodige ruimte voorzien worden. Vandaar dat we ook deze dienst versterken”, zegt de korpschef nog.