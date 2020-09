Politie Aalter schreef vorig jaar 42.241 snelheidsboetes uit: “Nul euro rechtstreeks naar gemeentekas” Joeri Seymortier

16u31 0 Aalter De politie van Aalter heeft vorig jaar 42.241 snelheidsboetes uitgeschreven. Dat geld gaat naar het federaal verkeersboetefonds.

Gemeenteraadslid Paul Beheyt (Vlaams Belang) nam de politiecijfers onder de loep. “Er zijn vorig jaar in Aalter 42.241 snelheidsboetes uitgeschreven, waarvan meer dan de helft voor overtredingen die kleiner zijn dan 10 kilometer per uur”, zegt Paul Beheyt. “Er wordt in Aalter veel gecontroleerd, want er zijn 20 procent meer boetes dan het jaar voordien. Minstens één inspecteur gaat in Aalter elke dag de baan op om snelheidscontroles uit te voeren. Wat brengt dat de gemeente eigenlijk op?”

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) is duidelijk: “Van die boetes komt welgeteld nul euro rechtstreeks in de gemeentekas”, zegt Hoste. “Dat is allemaal federaal geregeld, en al het flitsgeld gaat naar het federaal verkeersboetefonds. Dat geld stroomt dan wel weer terug naar de gemeenten, om daar dan investeringen in verkeersveiligheid mee te doen. Hoe beter de ongevallencijfers in een gemeente zijn, hoe minder geld je krijgt. Dus eigenlijk word je financieel gestraft als je als gemeente je best doet. Aalter krijgt jaarlijks ongeveer 350.000 euro uit het verkeersboetefonds. Maar onze investeringen in verkeersveiligheid zijn een pak hoger”, zegt burgemeester Hoste nog.