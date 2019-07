Politie Aalter krijgt versterking... van kolonie bijen Sam Ooghe

10 juli 2019

15u28 0 Aalter De politie van Aalter heeft sinds kort versterking gekregen. Niet van een hypermodern voertuig of extra manschappen, maar van een kolonie honingbijen.

De politiezone Aalter heeft namelijk een bijenkast geplaatst. “Het was de korpschef die het voorstel lanceerde”, aldus de communicatiedienst van de politie. “Hij praatte erover met een medewerker die zelf imker is en na verloop van tijd kreeg het idee steeds meer vorm. Inmiddels zoemen de bijtjes vrolijk in het rond. Bijen hebben een cruciale rol binnen de biodiversiteit, maar staan wereldwijd en dus ook in België onder druk. Door het plaatsen van een bijenkast wil de politiezone Aalter hun steentje bijdragen aan een betere leefomgeving.”

Het bijenproject loopt momenteel goed; en de medewerkers zitten vol spanning af te wachten hoe de eerste honingoogst zal smaken. Hier en daar heeft iemand al eens kunnen voorproeven, zo klinkt het bij de politie, en de reacties zijn veelbelovend. “Ook de kinderen die het commissariaat komen bezoeken zijn benieuwd naar de politiebijen. De bijenkast is uitgegroeid tot een vaste stop tijdens het commissariaatsbezoek.” Wie op zoek is naar wat zoets, één adres dus: de Stationsstraat 164 in Aalter.