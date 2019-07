Politie Aalter-Knesselare waarschuwt voor oplichters Jeffrey Dujardin

08 juli 2019

14u28 0 Aalter De lokale politie van politiezone Aalter-Knesselare waarschuwt via sociale media voor oplichters. De oplichters gaan te werk via internet. “Recent werden een aantal burgers het slachtoffer van een nieuwe vorm van oplichting”, klinkt het.

De verdachten maken een vals Facebookprofiel aan met identieke naam en foto van een bestaande persoon, vaak een vriend van het slachtoffer. Met dat valse profiel sturen ze een bericht via naar een vriend en vragen ze het gsm-nummer van de vriend in kwestie. De verdachte doet hierna een aanvraag voor “Boku Pay by Mobile” en geeft hierbij het gsm-nummer van de vriend in. De internetprovider stuurt een code naar de vriend, waarna de oplichter de code vraagt. Hierdoor kan de oplichter alles van aankopen doen via die Boku Pay, op kosten van het slachtoffer.

Werd je zelf slachtoffer? Neem dan contact op met je dichtstbijzijnd politiekantoor.