Politie Aalter heeft nood aan groter en moderner politiekantoor Joeri Seymortier

02 november 2019

De politie van Aalter heeft nood aan een groter politiekantoor. Het commissariaat in de Stationsstraat is te klein voor 70 manschappen.

De nieuwe korpschef Peter Ponnet heeft een opdrachtbrief geschreven, met zijn doelstelling voor de komende jaren. De nood aan een betere huisvesting voor het korps met zeventig manschappen, staat met stip bovenaan. “De politie van Aalter heeft echt nood aan nieuwe huisvesting”, zegt raadslid Seppe Santens (Groen). “Het politiekantoor in de Stationsstraat blijft een pijnpunt en dat zegt de nieuwe zonechef nu ook in zijn opdrachtbrief. Het is nog niet te laat, maar wel hoogtijd om het roer om te gooien. We mogen de goede samenwerking tussen gemeente en politie niet op het spel zetten.”

De gemeente Aalter huurde jarenlang het gebouw in de Stationsstraat. Twee jaar geleden werd het gebouw aangekocht voor 2 miljoen euro. Dat zorgde voor een politieke rel, omdat de broer van Pieter De Crem via een vennootschap mede-eigenaar was van het gebouw. Aalter wou ook nog eens 1,7 miljoen investeren in een grondige renovatie, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

Pieter De Crem wou op de gemeenteraad niet reageren, want dat is volgens hem een dossier voor de politieraad. Volgens waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) zullen er op korte termijn plannen uitgerold worden om de bestaande politiekazerne te moderniseren een aan te passen aan de noden.