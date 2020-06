Politie Aalter breidt wagenpark uit: Skoda Superb doet het met 270 pk onder motorkap Wouter Spillebeen

25 juni 2020

16u43 0 Aalter De interventiedienst van politiezone Aalter rijdt sinds woensdag rond met een gloednieuwe Skoda Superb. De wagen met 270 pk onder de motorkap is het ideale voertuig voor de dienst, pronkt de politie.

De Aalterse politie kocht het nieuwe voertuig aan na goede ervaringen met het merk. Op basis daarvan besloten ze de vloot uit te breiden met gelijkaardige voertuigen. De Skoda Superb is omgebouwd en uitgerust om in de koffer al het materiaal mee te kunnen dragen dat normaal in een klassieke combi zit. “Onder de motorkap zit een zware motor met 270 pk die toelaat om zich snel ter plaatse te begeven of voor wanneer iemand zich wil onttrekken van een controle.” De wagen is volgens de politie uitgerust met alle moderne snufjes en daardoor ook uitermate veilig en zuinig. “De nieuwe generatie van benzinemotor zorgt ervoor dat de ecologische voetafdruk tot een minimum wordt beperkt”, klinkt het.