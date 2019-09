Poeke klaar voor Kermisfeesten Joeri Seymortier

12 september 2019

16u08 0 Aalter Het dorp Poeke in Aalter is klaar voor de Kermisfeesten.

Op vrijdag 13 september wordt gestart met een walking dinner en de afterparty Poeke Doavert. Zaterdag is er in de namiddag koers, en om 20.30 uur speelt de groep Rooftook aan het Koetshuis. Gratis toegang.

Zondag 15 september is er om 15.30 uur koers voor nieuwelingen. Maandagnamiddag wordt afgerond met petanque in het park op maandagnamiddag, en ’s avonds een kaarting in café Tijl.