Poeke droomt van ‘grote kermis’ halfweg september Joeri Seymortier

22 mei 2020

15u00 1 Aalter Het kasteeldorp Poeke bij Aalter schrapt het kermisweekend van 20 juni, maar blijft vol hoop dat de ‘grote kermis’ op zondag 13 september wel nog zal kunnen doorgaan.

De feesteditie van ‘20 jaar rommelmarkt Poeke’ op 20 juni gaat door de coronacrisis niet door. “Het volledige kermisweekend, de kasteelloop, rommelmarkt, het eetfestijn in kasteel, en ook de wielerwedstrijd worden noodgedwongen geschrapt”, zegt Geert De Clercq. “Heel jammer, maar de volksgezondheid is prioriteit. In normale omstandigheden gaat op zondag 13 september de ‘grote kermis’ van Poeke wel door. Daar kijken we nu al met heel het dorp naar uit”, zegt De Clercq nog.