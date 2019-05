Pieter en Joke redden meubelen niet: “Duidelijk dat we de taal van de mensen niet spreken” CD&V na ‘gitzwarte zondag’ vierde partij in Oost-Vlaanderen Joeri Seymortier

26 mei 2019

22u28 0 Aalter De CD&V van Pieter De Crem en Joke Schauvliege heeft ook in Oost-Vlaanderen de meubelen niet kunnen redden. Zondagavond laat was CD&V maar de vierde partij binnen de provincie. N-VA blijft de grootste in onze provincie, kort op de hielen gezeten door Vlaams Belang. De Croo helpt zijn partij nog aan het brons. “De kloof tussen de stulp van Brussel en de dorpsstraat is duidelijk te groot”, klinkt het bij CD&V.

In hun eigen regio hebben De Crem en Schauvliege stand kunnen houden, maar ze hebben niet kunnen verhinderen dat CD&V ook in Oost-Vlaanderen mee de dieperik in gaat. Vooral in de Denderstreek, maar eigenlijk in heel Oost-Vlaanderen werd meer dan ooit op Vlaams Belang gestemd. En daar betaalt ook CD&V in Oost-Vlaanderen duidelijk de prijs voor.

“Het resultaat is zeer slecht”, durft minister Pieter De Crem uit Aalter onomwonden zeggen. Bij de Oost-Vlaamse voorkeurstemmen voor de Kamer stond hij zondagavond laat op een derde plaats, na Alexander De Croo van Open Vld en zelfs de relatief onbekende Barbara Pas van het Vlaams Belang. “Ik ga de cijfers eens allemaal rustig bestuderen, maar ik denk dat het duidelijk is dat we te weinig de taal van de mensen gesproken hebben. We durven de zaken niet altijd benoemen, en zijn bij CD&V vaak te links geweest. Iets wat ik al veel langer zeg, en nu dus pijnlijk duidelijk wordt. Wat ik denk over mijn persoonlijk resultaat? Daarvoor moeten eerst alle cijfers binnen zijn. Maar ik ben blij dat ik mijn Aalter alvast een oranje bastion kunnen houden heb.”

Bezinnen

Joke Schauvliege uit Evergem is iets voorzichtiger in haar reactie. “We zakken in Oost-Vlaanderen, maar ik heb de indruk dat we de schade nog wat beperkt hebben”, vindt Schauvliege. “Mensen hebben duidelijk voor extreem rechts gekozen. Het is hoogtijd om ons te bezinnen. De kloof tussen de stulp van Brussel en wat er leeft bij de mensen in de straat. Wat mijn eigen resultaat betreft ben ik blij dat ik qua voorkeurstemmen op een tweede plaats sta, na Guy D’Haeseleer van Vlaams Belang. De kiezer heeft toch nog vertrouwen in mij als kopvrouw.”

Wie wint?

N-VA is ook na de gitzwarte zondag nog altijd de grootste partij in Oost-Vlaanderen, zowel in de Kamer als in het Vlaams parlement. Ook al gaat er meer dan zeven procent van de stemmen af. Vlaams Belang is vanaf nu de tweede partij in onze provincie, en wint er zowat 15 procent kiezers bij. Maar dan één Oost-Vlaming op vijf heeft op het Vlaams Belang gestemd. Open Vld staat op drie, met een relatief klein verlies, en dat hoofdzakelijk met dank aan het Zuiden van de provincie. CD&V moet blij zijn met de vierde plaats, en verliest bij ons zowat vier procent. Groen en sp.a vechten voor plaats vijf en zes. PVDA flirtte zondagavond bij ons met de kiesdrempel, en daar valt het uitzonderlijk goede resultaat in Zelzate op.