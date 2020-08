Pieter De Neve (39) haalt meteen brons bij debuut in ultratrail: 160 kilometer door bossen in 18 uur 40 minuten Joeri Seymortier

19 augustus 2020

14u11 2 Aalter Pieter De Neve (39) uit Aalter heeft brons behaald op de Ultratrail des Sources in Spa. Hij liep een offroad parcours van 160 kilometer, in een tijd van 18 uur en 40 minuten.

Met 170 atleten aan de start. Zowat de helft die onderweg opgeeft. En slechts 15 atleten die onder de limiet van 24 uur finishen. Dat kadert nog het meest de topprestatie van Pieter De Neve, die het in 18 uur 40 minuten deed. “Ik heb vroeger triatlon gedaan en ben zelfs in Hawaï geweest, maar pas een jaar geleden ben ik opnieuw intensief beginnen sporten”, zegt Pieter. “Twaalf maand later ben ik 10 kilo lichter en fitter dan ooit. Ik hou van fysieke uitdagingen en ben zo bij de ultratrail terechtgekomen. Dat zijn loopwedstrijden door bossen, op paden en langs hoogtes, en dat over een extreme afstand. Tijdens trainingen ga ik nooit over de 50 kilometer, dus is een wedstrijd van 160 kilometer best wel een uitdaging. Ik heb echt genoten van het parcours: startend in Spa doorheen de volledige Blauwe Ardennen langs Stoumont, Coo, Trois-Ponts, Stavelot en Malmedy, om dan over de Hoge Venen en de Signal de Botrange te lopen en terug naar Spa te keren. Waarom iemand zo gek is om dit te doen? Omdat het kan, omdat ik graag nieuwe doelen stel, en omdat ik mijn lichaam wil blijven uitdagen.”

Bailleul

De volgende afspraak voor Pieter De Neve is op 27 september. Dan loopt hij de Nord Trail Monts de Flandres in Bailleul, Noord-Frankrijk. Wel ‘maar’ 80 kilometer. “Mijn ultradebuut is geslaagd. Wat je ook bereikt of verwezenlijkt: de keuzes die je maakt en de inzet die je toont zijn doorslaggevend. Dat de coronaperiode meer Vlamingen aan het sporten heeft gezet, doet mij deugd. Ik hoop dat iedereen blijft doorzetten”, zegt Pieter De Neve nog.