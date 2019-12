Pieter De Crem wil culinair event met alle restaurants uit Aalter Joeri Seymortier

09 december 2019

10u42 0 Aalter Minister en titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) wil in Aalter een evenement waarin hij alle koks van de restaurants in Aalter samenbrengt.

De Crem lanceerde zijn culinaire droom afgelopen weekend in De Zondag. “Het is niet omdat ik er burgemeester ben, maar Aalter is absoluut de culinaire parel van Oost-Vlaanderen”, zegt Pieter De Crem. “Je hebt bij ons meer dan dertig adressen waar je lekker kan eten. Van gastronomisch tot een verzorgde hap in de betere brasserie. Kiezen is voor mij echt te moeilijk. Ik ga graag overal eens langs. Ik denk er zelfs aan om al dat culinair talent uit Aalter eens samen te brengen op één evenement: dat wordt pas echt genieten.”

Heel wat keuze

Jaren geleden gebeurde zo’n culinaire samenkomst al eens in het Kasteel van Poeke. De Crem wil nu aan een vervolg werken. Aalter heeft in ieder geval een vijver waar genoeg culinair talent uit gevist kan worden. Naast topzaken als Woestijne, ’t Vijfde Seizoen, Bacchus en Calla’s zijn er nog heel wat andere adresjes waar je culinair kan genieten. Met onder andere nog Den Duyventooren, Bell Amuse, Wines4You, Barz, Sparrenhof, De Genieter, ’t Stoveke, Waves, Het Culinair Ateljee, ’t Biezemhof, ’t Koffieboontje, La Bella Italia, De Retro, Grillhuisje, Nobelstede en Jules Bar is er in Aalter keuze in overvloed.