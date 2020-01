Pieter De Crem gehuldigd voor 25 jaar burgemeester: “Alle kansen gegrepen om Aalter beter te maken” Verrassingstaart voor bestuursperiode van 1995 tot nu Joeri Seymortier

06 januari 2020

15u33 5 Aalter Pieter De Crem (57) werd maandag in het gemeentehuis verrast met een hulde, omdat hij in 2020 precies 25 jaar burgemeester is van Aalter. Ook al is hij nog altijd minister in de ontslagnemende regering, toch blijft De Crem in die functie ook titelvoerend burgemeester. “Aalter is niet meer te vergelijken met de gemeente die ze in 1995 was”, zegt De Crem.

Maandag werden meer dan 400 mensen uitgenodigd naar het gemeentehuis van Aalter voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Op het einde werd Pieter De Crem (CD&V) verrast met een verjaardagstaart, omdat hij dit jaar zijn jubileum van 25 jaar burgemeester viert. “De mooie taart symboliseert 25 jaar inzet voor onze mooie gemeente”, zegt Pieter De Crem. “Als ik even in de achteruitkijkspiegel kijk, dan is de gemeente van vandaag niet meer te vergelijken met die van 25 jaar geleden. Ik ben begonnen met een Markt die vol geparkeerde auto’s stond. Vandaag is onze Markt in de zomer het gezelligste terras van Vlaanderen. Simpelweg niet meer te vergelijken. We hebben de voorbije 25 jaar alle kansen gegrepen om Aalter naar een hoger niveau te tillen. Dat hebben we kunnen doen met een krachtig bestuur en een sterke administratie. We hebben dit ook kunnen doen omdat de kiezer ons al 25 jaar een krachtig mandaat geeft, zodat we op die goede weg kunnen verder gaan. Er zijn genoeg gemeenten die jaloers zijn op wat hier in Aalter gebeurd is. We hebben het gedaan, en als het aan mij ligt, zullen we het ook nog lang verder doen.”

Vervolg na 2024

De Crem heeft er 25 jaar als burgemeester opzitten. Hoe lang hij nog te goed heeft, weet hij zelf niet. “Het mandaat van burgemeester is eigenlijk het mooiste wat je van een kiezer kan krijgen. Ik ga dat met plezier nog vijf jaar doen. Als de gezondheid het toelaat, zou ik dat ook na 2024 nog verder willen doen. Het is in ieder geval mijn ambitie om ook dan opnieuw met een sterke ploeg samen naar de kiezer te trekken”, zegt Pieter De Crem.

Pieter De Crem volgde in 1995 zijn vader Jan De Crem op, die ook al meer dan dertig jaar burgemeester van Aalter was. In 2007 werd De Crem minister van Defensie en sindsdien is hij altijd minister of staatssecretaris gebleven. Meer dan een jaar geleden kondigde hij zijn afscheid aan uit de nationale politiek, maar door de ellenlange regeringsvorming is hij vandaag nog altijd minister van Binnenlandse Zaken in de ontslagnemende regering. “De verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken en Veiligheid is altijd een belangrijke verantwoordelijkheid”, zegt de minister. “Ik voel mij soms de burgemeester van België, omdat ik verantwoordelijk ben voor de openbare orde. Iedereen moet beseffen dat er zo snel mogelijk een nieuwe federale regering moet komen. Maar met de voorwaarde dat die ook een meerderheid moet hebben in de Nederlandstalige taalgroep. Wat met mij als er een nieuwe regering is? Ik blijf minister tot er een nieuwe regering komt, en dan zien we wel wat er gebeurt. Maar zoals ik altijd gezegd heb en ook blijf zeggen: de mensen in Aalter zien mij zo snel mogelijk terug”, knipoogt Pieter De Crem nog.