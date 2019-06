Pietendriesmolen Ursel verhuizen naar Brugge? “Niets van aan: we willen de molen zo snel mogelijk weer laten draaien” Molen wacht na stormschade in 2016 al drie jaar op restauratie Joeri Seymortier

03 juni 2019

12u02 2 Aalter De Pietendriesmolen op de grens van Aalter, Knesselare en Ursel, wacht al drie jaar op restauratie. De molen ligt stil nadat die in 2016 zware stormschade opliep. Ondertussen is er nog geen steen verlegd, en draait de molen niet meer. De nieuwe fusiegemeente Aalter wil werk maken van het dossier, en de Pietendriesmolen in alle eer herstellen.

De Pietendriesmolen was ooit de trots van Ursel, maar de molen draait nu al zeker drie jaar niet meer. Vlaams Belang hoorde zelfs dat de molen verkocht zou worden aan Brugge, en wil duidelijkheid. “Laat ons duidelijk zijn: verhuisplannen voor de Pietendriesmolen zijn er zeker niet”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Sinds 2016 zijn we achter de schermen bezig met een dossier, maar dat verloopt allemaal iets moeizamer dan gedacht. In de oude gemeente Knesselare hebben we destijds nog een architect aangesteld voor het project. Maar dat gaat om gespecialiseerde mensen, en die zijn echt overbevraagd. Ook bij de dienst Onroerend Erfgoed zijn ze overbevraagd, en blijven de dossiers soms wat langer liggen dan goed is. Een samenloop van omstandigheden, maar het is zeker de bedoeling van onze nieuwe fusiegemeente om de Pietendriesmolen weer te doen schitteren. We maken een beheersplan op.”

Veel generaties

Ook titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) ontkent met klem dat de Pietendriesmolen uit Aalter zou verdwijnen. “We gaan alle middelen gebruiken om de Pietendriesmolen snel weer te doen draaien. Het is zeker onze bedoeling dat de Pietendriesmolen nog heel wat generaties de grens van Aalter, Knesselare en Ursel zal kleuren”, bevestigt De Crem.

Toatse Meuln

De Pietendriesmolen is ook bekend als de Toatse Meuln, Molen Ter Pieten of de Driesmolen. De eerste vermelding van de windmolen op de Pietendries in Ursel stamt uit 1563, als opvolger van de vroegere Oostmolen. In 1804 werd de molen na een storm heropgebouwd. Heel wat oude onderdelen werden gerecupereerd in de nieuwe molen. In 1880 kocht Petrus Taets de molen en toen kwam de molen in private handen van de molenaarsfamilie Taets. De oude gemeente Knesselare werd in 1974 eigenaar van de molen. Een jaar later werd beslist om de Pietendriesmolen grondig te restaureren. Die werken werden uiteindelijk tussen 1979 en 1983 uitgevoerd, en kostten zowat 140.000 euro. In 2009 werd de molen nog een keer gerestaureerd door molenmakerij Wieme, en in 2013 door molenmaker Peusens. Tot 2014 werd de molen gebruikt als bakkersmolen door beroepsmolenaar Mike Ekelschot, maar die verhuisde dan naar de molen van Poeke. Op Paasmaandag 2016 beschadigde een storm de molen, en sindsdien ligt die stil.