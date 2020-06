Pierlala wappert weer in Ursel: “Toch een beetje kermisgevoel” Joeri Seymortier

13 juni 2020

13u58 0 Aalter Pierlala, het boegbeeld van het dorp Ursel bij Aalter, wappert sinds dit weekend weer wat meer in het dorp.

Ursel zou normaal dit weekend kermis vieren, maar door de coronamaatregelen is daar niet veel van te zien. “De gemeentelijke vlaggen wapperen weer, maar wij hebben van de gemeente ook de toestemming gekregen om onze zelf ontworpen vlag te hijsen”, zegt Mathias D’hooge van het bewonersplatform ‘Ursel in Zicht’. “Op de vlag staat onder andere de kerk van Ursel, de poort van het Drongengoed, en natuurlijk ook Pierlala. Zo willen we toch een beetje voor een kermisgevoel zorgen in ons dorp. Een eigen vlag is ook een mooi extraatje om het dorpsgevoel van Ursel nog wat extra in de verf te zetten. Wij willen Ursel in het nieuwe fusieverhaal van Aalter blijvend op de kaart zetten. Neen, wij voeren geen oppositie. Het is net de bedoeling om zo goed als mogelijk met de gemeente samen te werken. We zijn volop bezig een samenwerkingsovereenkomst op te stellen”, klinkt het nog.