Perrons 1 en 2 in Aalters station vernieuwd Joeri Seymortier

20 juni 2020

11u03 0 Aalter De werken aan het station in Aalter komen op kruissnelheid. De perrons 1 en 2 zijn klaar en kunnen nu gebruikt worden.

Het station en de stationsomgeving in Aalter is één groot bouwwerf. Maar de werken gaan vooruit. “Het station van Aalter is het spoor van de toekomst”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “De perrons 1 en 2 zijn opnieuw toegankelijk voor de treinreizigers van en naar Aalter. De voorbije weken werd de klok rond gewerkt om de perrons volledig te vernieuwen. Er is een nieuwe toegangshelling, zodat de perrons nu ook bereikbaar zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit, kinderwagens of reizigers met zware bagage. Ook de directe verhoging van de perrons zorgt voor een groter comfort tijdens het in- en uitstappen van de trein. Nu zijn de perrons 3 en 4 aan de beurt, met nadien nog een totaalrenovatie van de stationsbuurt.”

Kraan verplaatsen

Vanaf woensdag 15 juli is er beperkte hinder en zal het vierde spoor overdag buiten dienst zijn. Vanaf maandag 28 september zal het vierde spoor voor meerdere maanden ontoegankelijk zijn. De torenkraan op het Stationsplein wordt afgebroken en verhuist naar de Spoorweglaan. Daardoor zal er op 24 en 25 juni extra hinder zijn. Op vrijdag 26 juni wordt de kraan dan opnieuw gemonteerd aan de kant van de Spoorweglaan.