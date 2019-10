Peetjes Droom plant in 2020 EK-Dorp in Aalter Joeri Seymortier

09u26 0 Aalter De voetballiefhebbers in Aalter kunnen alvast 2020 aankruisen in de agenda. Peetjes Droom wil in Aalter opnieuw een EK-Dorp inrichten.

Peetjes Droom is het project van ex-voetballer Peter De Poorter om geld in te zamelen voor een kunstgrasveld op het voetbalcomplex van Aalter. Ondertussen heeft de gemeente Aalter beslist om op eigen kosten een kunstgrasveld aan te leggen op het A-terrein, en zal Peetjes Droom investeren in de aanpak van het verloederde B-terrein.

Vorig jaar tijdens het WK zorgde Peetjes Droom voor enkele stevige voetbalfeestjes, op de speelplaats van het Emmaüsinstituut. “Onze Rode Duivels hebben zich als eerste geplaatst voor het EK 2020, dat volgende zomer plaats vindt in dertien verschillende landen”, zegt Peter De Poorter. “Peetjes Droom brengt het Europees Kampioenschap terug naar Aalter, met een spetterend EK-Dorp.”

Het EK wordt volgend jaar gespeeld van 12 juni tot en met 12 juli 2020.