Paul De Roo (75) stopt als bloedgever na 130 giften: “Hij is een voorbeeld voor velen” Joeri Seymortier

03 maart 2020

14u20 1 Aalter Paul De Roo (75) uit Aalter stopt na maar liefst 130 bloedgiften als bloedgever bij het Rode Kruis van Aalter.

Paul De Roo heeft zowat zijn hele leven bloed gegeven, en stopt er nu mee op zijn 75ste. “Paul is een voorbeeld voor velen, en we zijn hem als afdeling Aalter van het Rode Kruis dan ook zeer dankbaar”, zegt Dirk Vermeiren van het Rode Kruis Aalter. “Groot-Aalter heeft op vandaag 1.116 donoren. Dat is 4,67 procent van de bevolking. We willen dat cijfer omhoog krijgen. Slechts drie procent van de Belgische bevolking geeft bloed, maar 70 procent heeft vroeg of laat wel een bloedproduct nodig. Dit jaar streven we in Aalter naar 1 procent meer donoren dan in 2019. Laat ons proberen om bij de volgende bloedinzameling iemand nieuw mee te brengen. Zo kunnen we samen levens redden.”

De volgende bloedinzamelingen in Aalter-centrum gebeuren op 27 april en op 4 mei. In Bellem is dat op 7 mei. Telkens van 17 tot 19.30 uur.