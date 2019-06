Patrick Hoste (62) doet rit als schepen niet uit: “Binnen enkele jaren kans geven aan jonge generatie” Waarnemend burgemeester openhartig over politieke toekomst Joeri Seymortier

11u19 0 Aalter Patrick Hoste (62) is aan zijn laatste weken of maanden bezig als waarnemend burgemeester van Aalter. Nu De Crem aangekondigd heeft binnenkort terug te keren als burgemeester van de nieuwe fusiegemeente, moet Hoste (CD&V) weer naar de schepenbank. Hij zal dat niet doen tot in 2024. “Het zou mooi zijn om binnen drie jaar plaats te maken voor de jonge generatie”, zegt Hoste openhartig.

Het nieuws dat De Crem donderdag zijn eed niet afgelegd heeft in de Kamer, en dus na de vorming van een nieuwe regering terugkeert als voltijds burgemeester van Aalter, leidt ook op ’t schoon verdiep van het gemeentehuis in de Europalaan tot wat verbazing. In 2007 werd De Crem minister van Defensie, en toen werden Patrick Hoste en Dirk De Smul naar voor geschoven als duo om Crembo te vervangen. De titel van waarnemend burgemeester ging naar Patrick Hoste, en Dirk De Smul ontfermde zich meer over het ceremonieel gedeelte. Meer dan elf jaar is Patrick Hoste waarnemend burgemeester gebleven. Binnen enkele weken, maanden of wie weet een jaar moet er een nieuwe regering gevormd worden. Dan komt De Crem terug en zal Patrick Hoste weer eerste schepen van Aalter worden.

Ik vergeet nooit dat ik destijds ook de kans gekregen heb om schepen te worden, omdat er enkele ‘oudgedienden’ plaats gemaakt hebben Patrick Hoste

Tot 65 jaar

“Ik zal met evenveel goesting mijn werk van schepen doen, als dat ik het werk van waarnemend burgemeester vandaag doe”, zegt Patrick Hoste. “Maar ik zeg nu al dat ik dit niet zal doen tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben vandaag 62 jaar, dus het zou mooi zijn om nog drie jaar te kunnen verder werken. Dan ben ik 65, en zou het mooi zijn om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Ik vergeet nooit dat ik destijds ook de kans gekregen heb om schepen te worden, omdat er enkele ‘oudgedienden’ plaats gemaakt hebben. Ik was destijds heel blij met die kans, en ik wil binnen enkele jaren hetzelfde doen. Of dat op papier staat? Neen, en dat is voor mij ook niet nodig. Ik zeg dat nu luidop, en voor mij is een woord een woord. Wie er dan in mijn plaats in het schepencollege moet komen? Daar is vandaag nog niet over gesproken”, zegt Hoste nog.

Stationsbuurt

Dat hij noodgedwongen weer schepen moet worden, vindt Patrick Hoste naar eigen zeggen helemaal niet erg. “Ik heb er elf jaar lang altijd zelf op gewezen dat ik waarnemend burgemeester was. Met echt wel de nadruk op waarnemend. Ik wist dus dat Pieter De Crem hier ooit zou terug staan. Dat het meer dan elf jaar zou duren, had ik bij het begin zelfs nooit gedacht. Ik zal als schepen met evenveel passie verder werken. Onder andere de uitbouw van de stationsbuurt wordt nu opgestart, en dat is een van de dossiers waar ik mij echt ga blijven in bijten. Ik ben de politiek zeker nog niet beu. Ik wil er graag nog drie vruchtbare jaren van maken. Dan zal ik een kwarteeuw aan politiek gedaan hebben, en dat is dan mooi geweest”, zegt Patrick Hoste nog.