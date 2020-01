Patricia David (70) schrijft laatste heksenboek: “Ik wil ook wel eens iets anders schrijven” Joeri Seymortier

08u46 0 Aalter Auteur Patricia David (70) uit de Bellemstraat in Aalter heeft met ‘Heksje Marit’ haar allerlaatste heksenboek geschreven.

Patricia David was haar hele leven juf Patsy in de kleuterschool van Ursel. Nu geniet ze van haar pensioen, maar blijft ze schrijven. “Ik heb al heel wat heksenboeken voor kinderen geschreven”, zegt Patricia. “Mijn reeks ‘In het heksenbos’ sluit ik nu af met mijn zesde boek, en dat wordt het verhaal van Heksje Marit. Hiervoor heb ik ook een reeks van acht boeken geschreven rond de heks Kweethetal. Maar dit is nu echt mijn laatste heksenboek. Ik wil ook nog wel andere dingen schrijven. Ik heb in het verleden al boeken geschreven rond Juffrouw Verdorie en die zou ik wel graag van onder het stof halen.”

Ook in het nieuwe boek spelen de opperheksen Miezamplie, Teekla, Deeprie en Marjol de hoofdrol. “In elk van die heksen zit een van mijn karaktertrekken. Zalig dat ik met al die fantasie in mijn boeken terecht kan. Ik ben nooit een literair schrijver geweest, maar ben een verhalenverteller. Ik schrijf heel toegankelijk, en wil kinderen zo warm maken om meer te lezen, en om echt van een boek te genieten. Daar word ik blij van”, zegt Patricia nog.