Pasen in lockdown kan ook leuk zijn: Bobaz Aalter brengt paasontbijt, culinair menu en cocktails aan huis Joeri Seymortier

06 april 2020

11u47 0 Aalter Restaurant Bobaz uit de Boomgaardstraat in Aalter wil iedereen een leuk paasweekend bezorgen, en pakt uit met speciale formules.

Dimitri Stofferis zit net als de hele horeca thuis door de coronamaatregelen. Zoals vaak is hij creatief en komt hij voor deze paasvakantie met alternatieven. “Het paasweekend komt er aan, en dat mag ook ‘in uw kot’ best leuk zijn”, zegt Dimitri Stofferis. “In het paasweekend kan je drie dagen lang een lekkere ontbijtmand afhalen, of ik kan ze aan huis brengen. Wie echt culinair wil genieten, kan dit en volgend weekend ook een paasmenu mee naar huis nemen. Ik serveer onder andere bisque van grijze garnalen, asperges en lam. Om het helemaal leuk te maken, kan je bij Bobaz ook terecht voor mocktails en cocktails om je tuinfeestje extra leuk te maken. Ik maak de lekkernijen in flessen van 0,37 en 0,75 centiliter.”

Alle formules kan je vinden op de Facebookpagina Bobaz. Bestellen kan enkel telefonisch op 0479/42.09.56.