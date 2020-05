Parket bevestigt: persoon die werd neergeschoten door politie in Aalter was 35-jarige man Cedric Matthys Joeri Seymortier

19 mei 2020

12u46 6 Aalter In de Weibroekdreef in Aalter heeft de politie In de Weibroekdreef in Aalter heeft de politie maandagavond rond 19.00 uur een man neergeschoten. Volgens het parket gaat het om een 35-jarige man die geboren is in Eeklo, maar in Aalter woont. Hij zwaaide met twee messen naar de inspecteurs. Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) reageert geschokt. “Het incident is ook voor onze politiemensen zeer confronterend”, zegt hij.

“Zoiets verwacht je niet in een rustige en landelijke gemeente als Aalter.” Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) was zich maandagavond aan het klaarmaken voor de gemeenteraad toen hij hoorde van het schietincident. “Iets voor 19 uur liep een man met twee messen te zwaaien op straat”, vertelt hij. “Meteen liepen er telefoons binnen bij de politie. Onze mensen waren snel ter plaatse. Daar werden ze geconfronteerd met zware bedreigingen en op zo’n moment moet er snel beslist worden. Veel tijd om na te denken is er niet.”

“Het incident is ook voor onze politiemensen zeer confronterend. Niemand maakt zoiets graag mee. We gaan iedereen goed begeleiden om dit alles te verwerken. Wat er juist met de persoon scheelde, weet ik niet en daar doe ik geen uitspraken over.” Hoste ging de avond zelf nog naar de plaats van het incident om poolshoogte te nemen van de situatie.

Autopsie

Het parket van Oost-Vlaanderen gaf intussen de identiteit van man vrij. Het gaat om een 35-jarige man die geboren is in Eeklo, maar in Aalter woonde. Na het incident kwam het parket ter plaatse met een wetsarts en wapendeskundige. Ook het labo en Comité P voerden er een onderzoek. Over de precieze opstandingen van het incident wordt voorlopig niet gecommuniceerd. “Zoals de standaardprocedure voorziet, loopt er enerzijds een onderzoek naar de onderliggende feiten en de motieven van de betrokkene, en anderzijds een onderzoek naar het schietincident”, klinkt het. “Meerdere getuigen hebben de feiten zien gebeuren. Vandaag zullen er nog een aantal verhoren plaatsvinden. Verder voeren we in de loop van de dag een autopsie uit.”