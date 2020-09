Parkeerverbod op komst in dreef naar Drongengoedhoeve Joeri Seymortier

Aalter Er komt een strikt parkeerverbod in de Dreef naar de Drongengoedhoeve in Ursel bij Aalter.

Parkeren in de dreef van het Drongengoedbos mag vandaag eigenlijk niet, maar wordt wel niet beboet. Het Agentschap Natuur en Bos laat nu met affiches weten dat daar binnenkort verandering in komt. Het blijven parkeren tussen de bomen van de dreef, zorgt voor schade aan de boomwortels. Dat moet stoppen, en daardoor komt er binnenkort een einde aan het gedoogbeleid.

Wie een bezoek brengt aan de Drongengoedhoeve, kan wel nog altijd parkeren op de parkeerplaatsen achter de hoeve. Wie in het Drongengoedbos komt wandelen, zal genoodzaakt zijn om te parkeren op de randparkings Krakeel aan de Drongengoedweg of POL aan de Urselseweg. Die liggen wel op meer dan twee kilometer van de Drongengoedhoeve, die nog altijd het kloppend hart van het Drongengoed is.