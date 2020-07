Parkeerplaatsen voor broodjeszaak Pain du Vie worden terras: “Nu nog leuker om van ons lekkers te genieten” Joeri Seymortier

22 juli 2020

10u40 0 Aalter Broodjeszaak Pain du Vie in de Stationsstraat in Aalter heeft deze zomer een terras. Door de uitzonderlijke coronamaatregelen heeft het gemeentebestuur toelating gegeven om twee parkeerplaatsen in te palmen.

Jurgen Degrande en Heidi De Cloedt wonen in Adegem, maar openden eind vorig jaar broodjeszaak Pain du Vie, recht over school De Beuk in de Stationsstraat in Aalter. “Wij zijn meer dan een broodjeszaak”, zegt Heidi. “Je kan hier terecht van ontbijt tot dessert, en ook voor pasta, koude schotel of croque. Sinds deze week is er ook ons ambachtelijk roomijs. We hebben nu twee parkeerplaatsen voor onze zaak mogen inrichten als tijdelijk zomerterras. Het wordt nu dus nog leuker om langs te komen en van iets lekkers te genieten.”

Pain du Vie is in de zomermaanden open van dinsdag tot zaterdag, telkens van 8.30 tot 14.30 uur. Tijdens het schooljaar breiden de openingsuren weer uit.