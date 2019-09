Oxfam Wereldwinkel Aalter verhuist naar vroegere winkel Verheye Joeri Seymortier

18 september 2019

08u22 0 Aalter De Oxfam Wereldwinkel in Aalter verhuist op zaterdag 21 september naar de nieuwe locatie in de Stationsstraat 134.

De nieuwe Wereldwinkel komt in het pand van de vroegere winkel Verheye, recht tegenover bakkerij Lievens. Op zaterdag 21 september is iedereen welkom van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur, voor een kennismaking en proevertjes. “Dankzij de grotere oppervlakte is de collectie nu nog uitgebreider”, zegt Magali Deplanter. “Wereldwinkel Aalter trekt voortaan helemaal de kaart van de samenwerking met andere verenigingen. Zo is er een plaatsje voorzien voor een Natuurpunt-hoek, waar je terecht kan voor een variërend aanbod uit het gamma van Natuurpunt en informatie over lidmaatschap. De leden van het lokale Voedselteam kunnen er wekelijks terecht in hun nieuwe afhaalpunt. En als kers op de taart: vanaf nu kun je er ook met Bancontact betalen. Ook de openingsuren zijn uitgebreid, en zo zijn we nu ook op vrijdagnamiddag open.”