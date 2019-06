Overleiestraat krijgt fietspad Anthony Statius

09u06 0 Aalter Er komt een fietspad langs de Overleiestraat in Aalter. De gemeente plant een infovergadering op donderdag 6 juni. De werken starten begin 2020.

De fietssnelweg langs het kanaal stopt nu op de grens tussen West- en Oost-Vlaanderen. De provincie Oost-Vlaanderen wil samen met het gemeentebestuur van Aalter zo snel mogelijk dit fietspad verder doortrekken op grondgebied Aalter. Met dit project wordt aan de fietsers een veilige en eigen conflictvrije fietsweg aangeboden en wordt de route veel fietsvriendelijker.

Samen met de aanleg van het fietspad investeert het gemeentebestuur ook in vergroening van de bermen en de voorbereidende werken aan de riolering in de straat. Ook de weg wordt in een nieuw jasje gestoken. Er wordt gestreefd de werken eind dit jaar aan te besteden zodat de aanleg begin 2020 kan starten.

De gemeente Aalter plant een infoavond op donderdag 6 juni om 20 uur in de feestzaal van het oud gemeentehuis in Knesselare, de Plaats 14.