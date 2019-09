Oudste kledingzaak trakteert trouwe klanten op jaarmarkt: Pluba houdt er na 70 jaar mee op Joeri Seymortier

25 september 2019

12u37 1 Aalter Mia Slock van kledingzaak Pluba op de Markt trakteert vandaag, woensdag, al haar trouwe klanten. Zaterdag gaat de sleutel op het slot.

Net geen zeventig jaar zal kledingzaak Pluba bestaan hebben, op de hoek van de Markt en de Bellemstraat in Aalter. De winkel werd destijds gesticht door Ivona De Rudder en kleermaker Gaston De Waepenaere. Zaterdag 28 september is de laatste dag dat de winkel open is. Vandaag is het jaarmarkt in Aalter, en dat was voor ‘Mia van de Pluba’ en haar zoon Didier een goede reden om al hun trouwe klanten te trakteren op een hapje en een drankje. Heel wat mensen kwamen Mia feestelijk uitwuiven. “Natuurlijk ga ik het hier missen, maar het is nu tijd om samen met Daniël en de familie nog meer van het leven te genieten”, zegt Mia nog.