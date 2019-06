Oudste kledingzaak in Aalter verdwijnt: Pluba sluit na bijna 70 jaar de deuren Hoekpand op Markt komt na Aalter Kermis leeg te staan Joeri Seymortier

19 juni 2019

17u00 0 Aalter De Pluba, op de hoek van de Markt en de Bellemstraat in Aalter, sluit na bijna zeventig jaar de deuren. Daarmee verliest Aalter haar oudste kledingzaak. Mia Slock en haar zoon Didier De Waepenaere zijn de uitverkoop gestart, en willen na Aalter Kermis definitief sluiten. “Tijd voor pensioen en om van het leven te genieten”, zegt Mia.

De Pluba was zeventig jaar lang een begrip in Aalter. Vooral Ivona De Rudder, door iedereen altijd ‘Vonneke Waeps’ genoemd, was destijds het boegbeeld van de winkel. Zij stierf begin maart vorig jaar, en werd 92. Schoondochter Mia runde 45 jaar lang met haar de winkel, maar ook zij kiest nu voor haar pensioen. Eind september is het over en uit met de Pluba.

“De winkel zal net geen zeventig jaar bestaan hebben”, vertelt Mia Slock. “De winkel was oorspronkelijk eigenlijk van de schoonouders van Ivona. In 1950 trouwde Ivona met Gaston De Waepenaere en toen hebben ze de winkel overgenomen. Gaston was kleermaker, en in de beginjaren werden alle kleren op maat gemaakt. In de jaren zeventig veranderde dat, en werd overgeschakeld op confectie. Ook trouwkledij is heel lang een belangrijk onderdeel geweest van de Pluba. Als je hier je trouwkleed en je trouwkostuum kocht, dan kreeg je er de trouwtaxi gratis bij. Ik weet het maar al te goed, want ik heb die witte Mercedes in mijn jonge jaren meer dan genoeg mogen kuisen”, lacht Mia.

Uitverkoop

Ivona heeft meer dan 65 jaar in haar winkel gestaan. 45 jaar geleden kwam schoondochter Mia er bij, en runden ze de winkel samen. De Pluba is vandaag de oudste kledingzaak in Aalter. Vroeger waren ook Kleding Vermeire, Kneuvels, Kleding Vandenbroecke en Babette bekende namen. Maar die zijn al allemaal jaren dicht. “Ik kan nu met pensioen gaan en ga die kans met twee handen grijpen”, zegt Mia. “Het wordt hoogtijd om nog wat van het leven te genieten. De Pluba is best wel een grote winkel, en het wordt allemaal een beetje veel: de aankopen, de etalage, het schoonmaken, de verkoop, de retouches. We zijn een uitverkoop gestart, en we geven vanaf nu 50 procent korting op alles. In de outlet wordt alles aan 20 euro per stuk verkocht. We gaan heel de zomer uitverkopen, en hopen rond Aalter Kermis nog een laatste afscheid te kunnen geven voor onze trouwe klanten. Of ik de winkel niet ga missen? Het contact met de klanten wellicht wel. Maar ik kom die mensen zeker nog wel tegen”, zegt Mia.

Hoekpand

Vanaf oktober komt het grote hoekpand op de Markt dus leeg te staan. Wat zoon Didier met zijn eigendom gaat doen, is nog geen uitgemaakte zaak. De hoek van de Markt is een ideale locatie voor een nieuw woonproject, maar of dat er ook komt, is nog niet duidelijk.