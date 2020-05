Oude handelspanden Lodorp gaan na 16 jaar leegstand tegen de vlakte: tien nieuwe woningen in de plaats Joeri Seymortier

04 mei 2020

11u40 1 Aalter De drie leegstaande handelspanden in Lodorp in Lotenhulle bij Aalter worden vanaf deze week gesloopt. Op het grote stuk grond komen tien nieuwe woningen in de plaats.

Halfweg deze week wordt in Lotenhulle gestart met de sloop van de drie grote handelspanden, tussen Lodorp en de Achterstraat. Tegen eind volgend jaar moeten tien nieuwe koopwoningen in de plaats komen. “De sloop van de leegstaande handelspanden is het einde van een stuk geschiedenis in Lotenhulle”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “De gebouwen van de familie Van Parijs hebben jarenlang als onderkomen gediend voor heel wat zelfstandigen. André Van Parijs had er zelf zijn meubelwinkel en atelier. Van 1974 tot 1984 hadden Herman Christiaens en zijn echtgenote er een doe-het-zelfzaak. Nadien verkocht Ann De Cramer er schoenen, kwam Dirk Boudrez daar met zijn kapsalon, en bleef daar tot 1997 met zijn Dirks Hairstyle. Schilder Kurt De Rycke had er zijn winkel tot 2004. De laatste zestien jaar stonden de panden leeg. Nu komen er nieuwe woningen, en zal de winkelstraat van Lotenhulle er mooier uitzien.”

De firma Constructis uit Ingelmunster zorgt voor het nieuwe bouwproject, dat getekend werd door Architectenbureau Berkein uit Aalter. “De gronden lopen heel diep, tussen de hele zone van Lodorp en de Achterstraat”, zeggen de promotoren. “We gaan vijf woningen bouwen aan de kant van Lodorp, en nog eens vijf aan de Achterstraat. Er komen ook carports en vijf afzonderlijke garages. We kiezen voor een landelijke stijl, zodat de nieuwe woningen perfect in het straatbeeld passen. Het zijn allemaal woningen met drie slaapkamers en een grote badkamer. We hopen tegen eind 2021 het project afgewerkt te hebben.”