Oud-gemeenteraadslid Guido Van Nieuwenhuyse (64) overleden Joeri Seymortier

28 februari 2020

09u36 10 Aalter Oud-gemeenteraadslid Guido Van Nieuwenhuyse uit Bellem bij Aalter is overleden. Hij werd 64 jaar.

Guido Van Nieuwenhuyse zat in de gemeenteraad van Aalter van 1990 tot 2000, onder andere als lid van de oppositiepartij Groep, maar ook als onafhankelijk raadslid. Twee jaar geleden bracht Guido Van Nieuwehuyse samen met zijn kinderen een postuum dichtenbundel uit van zijn vrouw Lily De Vlieger, die in 2017 de strijd tegen kanker verloor. Ook Guido en een van de kinderen moest de strijd tegen kanker aangaan. Die strijd heeft Guido nu verloren. Zoon Jesse neemt op Facebook pakkend afscheid: “Een strijd van 15jaar is ten einde door de enige man voor wie ik een onvoorwaardelijk groot respect en ontzag heb. De man die me geleerd heeft om oplossingen te zoeken, te vinden en uit te voeren. Om nooit op te geven en te doen wat je wilt en moet doen. Mijn vader.”

De familie Van Nieuwenhuyse-De Vlieger was in 2013 nog het boegbeeld van de eerste Levensloop in Aalter. Er werd toen in één weekend meer dan 300.000 euro opgehaald in Aalter. Geld dat gebruikt werd voor de strijd tegen kanker.