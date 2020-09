Oud gemeentehuis komt leeg te staan: Aalter zoekt nieuwe bestemming Joeri Seymortier

24 september 2020

09u08 0 Aalter Het oud gemeentehuis op de Boomgaard in Aalter komt helemaal leeg te staan. De gemeente gaat nu op zoek naar een nieuwe bestemming.

Het oud gemeentehuis werd tot nu gebruikt door het Jeugd Rode Kruis en het Rode Kruis, en ook om danslessen van de Academie te geven. Nu het nieuwe kunstencentrum ArtA’A aan het station klaar is, heeft de Academie het oud gemeentehuis niet meer nodig. De gemeente zorgt nu ook voor een nieuw onderkomen voor het Jeugd Rode Kruis en het Rode Kruis. Zij mogen hun werking voortaan verder uitbouwen in de voormalige conciërgewoning aan de brandweerkazerne. “Door het Rode Kruis en het Jeugd Rode Kruis samen met de brandweer Aalter op één site samen te brengen, ontstaat ruimte voor samenwerking”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Het conciërgegebouw van de brandweer stond al even leeg en opent perspectieven. Er is een garage waar het Rode Kruis en het Jeugd Rode Kruis groot materiaal kunnen stockeren. Op het eerste verdiep is er ruimte voor vormingen, cursussen en andere activiteiten, op de tweede etage voor vergaderingen.”

Toekomst?

Het Rode Kruis verhuist dit najaar nog, en dan staat het oud gemeentehuis helemaal leeg. Over de toekomst van het gebouw op de Boomgaard bestaat onduidelijkheid. Het schepencollege heeft ideeën, maar wil die nog niet naar buiten brengen. Er worden zelfs werkbezoeken afgelegd naar andere gemeenten, om daar te gaan kijken wat de toekomstmogelijkheden van oude gebouwen in het centrum zijn.