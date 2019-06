Opvallende oproep kinderen Taborschool Bellem: “Stop met ballonnen oplaten!” Joeri Seymortier

26 juni 2019

11u15 0 Aalter De kinderen van de Taborschool in Bellem binden de strijd aan met heliumballonnen. Ze hebben een affiche ontworpen om iedereen af te raden om nog ballonnen op te laten.

De kinderen van de lagere school in Bellem bij Aalter hebben het hele schooljaar gewerkt rond duurzaamheid. De kinderen wilden zelf ook een originele actie opzetten, en gaan de strijd aan met ballonnen. “We hebben de burgemeester voorgesteld om het in Aalter te verbieden om nog ballonnen op te laten”, zeggen de kinderen. “Dat plastic komt uiteindelijk in zee terecht, en dat is niet goed. Bellen blazen of vuurwerkstokjes zijn perfecte alternatieven voor een ballon. We hebben een affiche ontworpen, en de burgemeester heeft beloofd om die in het gemeentelijk infoblad TotAalter te plaatsen.”

Met het project wint de school ook een cheque van 720 euro van het project Mooimakers.