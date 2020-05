Optiek Van Renterghem schenkt 100 spatmaskers aan buren van Veilige Have Joeri Seymortier

07 mei 2020

10u40 0 Aalter Optiek Van Renterghem uit de Lostraat in Aalter heeft honderd spatmaskers geschonken aan de zorgverleners van woonzorgcentrum Veilige Have, recht over de deur.

Het nieuwe gadget is een verademing voor het zorgpersoneel dat in deze coronacrisis in moeilijke omstandigheden moeten werken. “De spatmaskers beschermen het hele gezicht”, zegt Dirk Van Renterghem. “Ze zijn vederlicht, knellen niet op het hoofd, zijn dampvrij en kunnen ook gemakkelijk gebruikt worden door brildragers. Waarom ik dit schenk? Ik engageer mij graag om in deze uitzonderlijke situatie een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de zorgsector. Des te meer omdat het mijn buren zijn.”

Directeur Nancy Sturtewagen nam de spatmaskers graag in ontvangst. “Een zeer welkom cadeau. Bescherming is essentieel om het virus blijvend uit ons woonzorgcentrum te houden. Deze spatmaskers verhogen het werkcomfort van onze mensen, en daar zijn we zeer dankbaar voor”, zegt de directeur.