Oproep voor senioren in rusthuis Onderdale Ursel: “Verras ze met kaartje of tekening” Joeri Seymortier

23 maart 2020

09u37 0 Aalter De bewoners van woonzorgcentrum Onderdale in Ursel bij Aalter zitten zoals alle rusthuisbewoners in quarantaine, en hopen op een kaartje of tekening van de buitenwereld.

Het is zorgkundige en leefgroepbegeleider Kenny Vermeire van de afdeling B die de oproep lanceert. “Door de quarantaine die er sinds vorige week is, hebben onze bewoners hier geen bezoek meer”, zegt Kenny Vermeire. “Ons team doet er alles aan om het hier voor onze bewoners zo leuk mogelijk te houden. Maar ze missen natuurlijk het bezoek van familie en vrienden. We willen toch een lach op het gezicht van onze bewoners toveren, en vragen daarom om massaal een kaartje of tekeningen naar onze afdeling te sturen. Er is hier al één meisje uit de buurt, Emma, die elke dag een tekening in de brievenbus dropt. We hopen op een mooie respons.”

Je kan kaartjes of tekeningen sturen naar WZC Onderdale, afdeling B, Onderdale 1 in 9910 Ursel.