Oproep om stationsbuurt Aalter te mijden zet kwaad bloed bij handelaars: “Klanten zijn hier meer dan welkom” Joeri Seymortier

16 november 2019

12u52 0 Aalter De oproep van het gemeentebestuur van Aalter om de stationsbuurt te mijden als je er niet echt moet zijn, zet kwaad bloed bij de handelaars.

De noordzijde van de stationsbuurt in Aalter is een groot bouwwerf, met de bouw van nieuwe appartementen, een nieuw Kunstencentrum, en de aanleg van nieuwe perrons in het station. Vooral tijdens de spits is het er druk, en niet altijd even veilig voor zwakke weggebruikers. Tijdens de laatste gemeenteraad riep waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) dan ook op om de stationsbuurt tijdelijk te mijden als je er niet echt moet zijn. En dat schiet bij de middenstand recht tegenover het station in het verkeerde keelgat.

“Verschrikkelijk om in de krant te moeten lezen dat mensen onze buurt moeten mijden”, zegt Maarten Lanckzweirt van de kaasspeciaalzaak Cheerse. “Wij doen er net alles aan om ook in deze moeilijke periode van de werken de klanten tot aan onze winkel te krijgen. Samen met de uitbaters van de Telenet-winkel en andere collega’s hebben we bij de gemeente gevochten om voor onze winkels enkele parkeerplaatsen te krijgen waar je maximum dertig minuten kan parkeren. Ideaal dus voor wie bij ons wil komen winkelen. Er is zowat altijd zo een ‘kortparkeerplaats’ vrij. Je moet de stationsbuurt dus helemaal niet mijden, en kan gerust hier boodschappen komen doen. Jammer genoeg parkeren er mensen vaak veel te lang op de plaatsen die voor kortparkeren bedoeld zijn. Die boetes zouden beter verhoogd worden, om die plaag tegen te gaan”, klinkt het nog.

Waarnemend burgemeester Hoste steunt de oproep. “Natuurlijk moeten pendelaars en klanten van de handelaars naar het station blijven komen. Mijn oproep is bedoeld voor chauffeurs die langs het station passeren, maar daar eigenlijk niet moeten zijn. Die kiezen beter voor een alternatief”, verduidelijkt Hoste.