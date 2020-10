Oprichtster Unic Aalter overleden: Yolande ‘Madame Snoeck’ Willemarck werd 96 jaar Joeri Seymortier

13 oktober 2020

16u08 7 Aalter Yolande Willemarck uit Aalter is overleden. Ze was de oprichtster van warenhuis Unic in Aalter en werd door iedereen ‘Madame Snoeck’ genoemd.

De naam Yolande Willemarck doet niet overal een belletje rinkelen. De vrouw werd dan ook altijd genoemd naar haar overleden echtgenoot André Snoek, en werd nog altijd Madame Snoeck genoemd. Haar man stierf al in 1983. Yolande was destijds de oprichtster van de supermarkt Unic in Aalter. Die is later dan GB geworden, en is ondertussen al de Carrefour.

Yolande Willemarck werd geboren op 23 mei 1924 in Maldegem. Ze overleed zondag in woonzorgcentrum De Zilvermolen in Zwijnaarde, waar ze de laatste tijd van haar leven doorbracht. Er wordt afscheid genomen in beperkte kring, op zaterdag 17 oktober om 11 uur in de Sint-Corneliuskerk in Aalter. Nadien volgt de inzetting van de urne op de begraafplaats van Aalter.

Info: www.fraeymanuitvaart.be.