Opflakkering dwingt politie Aalter om onthaal opnieuw te sluiten Wouter Spillebeen

26 juli 2020

12u50 0 Aalter Het onthaal van de politiezone Aalter werkt vanaf maandag enkel nog op afspraak en voor dringende aangiftes. Dat doen ze naar aanleiding van de heropflakkering van het coronavirus.

Tijdens de eerste coronagolf was het onthaal van de politiezone enkel open op afspraak. Intussen stonden de deuren van het commissariaat weer open voor iedereen, maar nu steeds meer mensen besmet raken met het virus, besluit de politiezone dat ze beter weer op afspraak werken. Aalter staat er volgens de laatste cijfers niet bijzonder slecht voor, maar de politie neemt liever het zekere voor het onzekere. “We hebben dat beslist in samenspraak met het gemeentebestuur, deels ook om ons personeel te beschermen”, volgens korpschef Peter Ponnet.

Wie een dringende aangifte moet doen, kan de politie telefonisch contacteren op het nummer 09 325 23 00. Het is ook mogelijk om online een aangifte in te dienen. “Aan de telefoon kunnen we bekijken welke aangiften dringend zijn en welke minder”, volgens de korpschef. “In elk geval mogen we geen risico’s nemen en moeten we maximaal de veiligheid waarborgen.”