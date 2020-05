Op afspraak naar containerpark Aalter? “Wellicht gaan we daar na corona mee verder” Joeri Seymortier

28 mei 2020

13u54 1 Aalter De kans bestaat dat inwoners van Aalter blijvend een afspraak zullen moeten maken, om afval naar het containerpark te brengen.

Door de coronacrisis moet je nu op het containerpark van Aalter een afspraak maken. Naar het groenpark kan je zonder afspraak. “We zijn eigenlijk zeer tevreden van het werken op afspraak op het recyclagepark”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “De eerste week van mei hadden we 2.700 bezoekers, maar door het werken op afspraak is het nooit fout gelopen. Mensen die op afspraak komen, zijn beter voorbereid en hebben thuis ook al beter gesorteerd. We denken erover na om ook na de coronatijden verder te gaan met werken op afspraak.”

Knesselare en Ursel

In Knesselare en Ursel blijven de ‘containerparkjes’ voorlopig nog dicht. “Dat zal ook nog een tijdje zo zijn”, zegt schepen Ally. “Afstand houden kunnen we best en veilig organiseren op het park van Aalter. Naast ons containerpark in Knesselare zit ook nog steeds het triagecentrum in de sporthal. Zolang dat triagecentrum nog stand-by moet zijn van de overheid, is het niet verstandig om ook mensen naar die buurt te sturen met hun afval. Zolang de coronamaatregelen van hogerhand van kracht zijn, zullen de parken in Knesselare en Ursel dus nog even gesloten blijven. Iedereen kan vlotjes op het recyclagepark van Aalter-centrum terecht.”