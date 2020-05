Oorzaak van dodelijke brand moeilijk te achterhalen: “Alvast geen sporen van kwaad opzet” Wouter Spillebeen

07 mei 2020

17u27 0 Aalter De branddeskundige heeft geen enkel spoor gevonden van kwaad opzet bij de De branddeskundige heeft geen enkel spoor gevonden van kwaad opzet bij de brand waarin André Bral (89) en Erna De Muynck (86) uit Ursel om het leven kwamen. De exacte oorzaak van de brand achterhalen blijkt een moeilijke opdracht te zijn.

Toen de brandweer in de nacht van dinsdag op woensdag aan de hoek van de Hendelstraat en de Brugse Heerweg aankwam om de zware brand in de woning van André en Erna te blussen, stelden ze vast dat het bejaarde koppel jammer genoeg binnen was gebleven. Ze waren geliefd in de buurt en in de wereld van het krulbollen, aangezien ze regelmatig wedstrijden en evenementen lieten organiseren in de ‘boltent’ achter hun woning.

Grote schade

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de oorzaak en de omstandigheden van de brand te onderzoeken. Uit de vaststellingen van de deskundige blijkt alvast dat er geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. “Er is geen sprake van een tussenkomst van derden, dus het gaat over een accidentele brand”, klinkt het. “De autopsie die op de slachtoffers werd uitgevoerd komt volledig overeen met die vaststellingen.”

Hoe de brand dan wel ontstond, is minder duidelijk. “Er is een vermoeden dat de brand is begonnen op de eerste verdieping, maar het is moeilijk om vaststellingen te doen over de exacte oorzaak”, aldus het parket. “Dat komt omdat de schade zo groot is. Het huis is volledig vernield en de bovenverdieping is weg.” Het dak stortte in en een deel van de verdieping kwam naar beneden. De sporen van de eerste brandhaard zijn daardoor moeilijk te vinden.