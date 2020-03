Ook kerk Bellem hangt wit doek uit als steun aan zorgsector Joeri Seymortier

14u36 1 Aalter In Aalter zie je heel wat witte doeken uit de ramen hangen, als steun voor de zorgsector in deze coronatijden. Zelfs aan de kerk van Bellem hangt elke vrijdag een wit doek.

“Als koster van de kerk van Bellem wilde ik ook mijn dank betuigen aan de medici”, zegt André Huys. “Meteen ook een oproep aan al mijn collega’s die helpen in de kerken in Vlaanderen, om dat ook te doen. De katholieke kerk is in vastentijd en binnenkort paastijd. Dat gaat over de overwinning van het leven op de dood, dus zeer toepasselijk. Elke vrijdag zal ik het doek uithangen door een raam van onze kerk. Zo willen wij ook aan de niet-kerkgangers laten zien dat de kerk niet wereldvreemd is.”