Ook duivenmelkers kunnen steunen: Group Lataire geeft deel van opbrengst webverkoop aan Veilige Have Joeri Seymortier

01 april 2020

12u10 4 Aalter Group Lataire uit Aalter, een bedrijf van gezondheidsproducten voor duiven, schenkt een deel van de opbrengst van de webverkoop aan het woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter.

Ook Group Lataire uit Aalter krijgt economisch zware klappen door de coronacrisis, maar toch wil het bedrijf nog een steentje bijdragen aan de steun voor de zorg. “Het is tijd voor solidariteit, ook vanuit het bedrijfsleven”, zegt CEO Thomas Lataire. “Gezondheid staat vandaag voorop, en ook als bedrijf willen wij solidair zijn. Hoe gaan wij ons steentje bijdragen? Bij aankoop van 50 euro gaat er 5 euro naar de zorgsector, en dat bij alle bestellingen die in de maand april op onze webshop coolbird.eu geplaatst worden. We maken zoveel mogelijk duivenliefhebbers in België en Nederland warm voor deze solidariteitsactie.”

Group Lataire is gevestigd in Aalter en ook in Eede in Nederland, en kiest voor een lokale zorginstelling om te steunen. Het bedrijf schenkt de helft van de opbrengst aan woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter en de helft aan ZorgSaam Coensdike in Aardenburg in Nederland. Bij Veilige Have in Aalter zal het bedrag heel concreet gebruikt worden voor de aankoop van spatbrillen voor de verpleging.