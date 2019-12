Ook dieven hebben dure smaak: vrouw pikt zonnebril van Cartier uit etalage, Dirk Van Renterghem 879 euro armer Joeri Seymortier

06 december 2019

17u13 0 Aalter Optiek Van Renterghem in de Lostraat in Aalter heeft vrijdag een dief over de vloer gehad… met smaak. De vrouw stal een zonnebril van Cartier uit de etalage, ter waarde van 879 euro.

“Met de feestperiode in zicht willen de dieven blijkbaar ook luxueuze cadeaus onder de kerstboom”, zucht Dirk Van Renterghem. “Vrijdag vlak voor de middag werd op zeer snelle en slinkse manier een Cartier herenzonnebril gestolen uit mijn etalage. Een splinternieuw model uit de collectie 2020. Het bezoek van de vrouw aan mijn winkel duurde nog geen drie minuten en was zorgvuldig voorbereid. De vrouw sprak Engels, had rossig gekleurd haar, een struise lichaamsbouw en is ongeveer 50 jaar oud. Door dit voorval start de feestmaand voor mijn optiekzaak in ieder geval in mineur.”

De diefstal is vastgelegd op camerabeelden. Dirk Van Renterghem deelde het filmpje ondertussen op zijn Facebookpagina, in de hoop dat iemand de vrouw kent.